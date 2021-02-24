В Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook.

Он рассказал, что первый укол препаратом был сделан врачу Людмиле Бойко в 14:38, которая входит в состав мобильной медицинской бригады. Она же будет вакцинировать остальных.

В прививочном кабинете Винницкого регионального гепатологического центра сегодня привили уже 14 медиков. В Винницкую область доставили 17,8 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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