Губительная медреформа продолжает уничтожать отечественнее здравоохранение. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в ходе посещения Областного госпиталя для ветеранов войны в Святогорске (Донецкая обл.).

Он отметил, что сегодня из-за так называемой медреформы этот госпиталь, а также подобные лечебно-оздоровительные учреждения по всей стране, оказались без финансирования.

"Здесь красивейшее место, отличные корпуса, прекрасное оборудование, квалифицированный персонал. Тут реально ставят пациентов на ноги. Такое уникальное учреждение не может остаться без денег. И мы примем все меры, чтобы помочь с финансированием", – сказал Юрий Бойко.

Как отметил директор госпиталя Николай Присяжный, сейчас на лечение одного больного выделяется всего 4 тысячи 600 гривен. "Этого хватает примерно на 5 дней лечения и пребывания в медучреждении. Пролечить человека и обеспечить питанием за такой срок невозможно", – сказал он.

Юрий Бойко акцентировал, что для исправления ситуации в здравоохранении нужно срочно отменять губительную реформу Супрун.

"ОПЗЖ требует отменить медицинскую реформу, повысить финансирование здравоохранения до уровня не менее 5% ВВП, обеспечить достойные зарплаты врачам, иначе из-за оттока кадров скоро попросту некому будет лечить людей. Что же касается госпиталя в Святогорске, то вариантом выхода из сложившейся ситуации может стать субвенция из госбюджета, и мы будем этого добиваться", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.