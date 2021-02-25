В ЮАР муж сделал жене жуткий подарок на 14 февраля. Он устроил ей сафари на жирафа, а после охоты супруги вместе вырезали сердце у животного, с которым она сфотографировалась, как с валентинкой. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что пара устроила охоту на животное в природном парке Сан-Сити. Мерелиз Ван Дер Мерве застрелила жирафа, а потом вырезала ему сердце, чтобы сделать с ним фото. По словам женщины, она целые годы ждала такого трофея и обожает ощущать кожу жирафов.

"Вы когда-нибудь задумывались, насколько большое сердце жирафа? Я просто на седьмом небе от счастья от моего лучшего подарка на День святого Валентина", - написала Ван Дер Мерве на своей странице в Facebook.

Также женщина отметила, что хочет сделать коврик из кожи убитого животного. "Две недели я была словно ребенок и считала дни. Потом меня переполняли эмоции", - добавила она.

После инцидента на охотницу посыпался шквал критики. Однако она сообщила, что убийство 17-летнего животного на самом деле помогает туризму и спасает виды, которые находятся под угрозой. По ее словам, теперь "новый самец может взять лидерство и обеспечить стадо сильной генетикой".

Мерелиз Ван Дер Мерве совершенно не понимает жестокости своего поступка, она говорит, что обеспечила местных жителей большим количеством мяса.

Ранее сообщалось, что в США олень жестоко убил 66-летнего охотника за то, что тот ранил его из ружья. Охотник подумал, что олень мертвый и подошел к нему. В этот момент животное набросилось на мужчину. От полученных травм американец погиб на месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.