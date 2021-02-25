Использование фотообоев - реальный способ превратить стандартную спальню в подобие того жизненного пространства, о котором человек мечтает. Они служат своеобразным окном в иной мир, и в какой-то степени - стимулом для изменения жизни

Возможности фотообоев для спальни

Современные фотообои способны на многое. Для решивших взять их на вооружение появляются уникальные возможности:

создать атмосферу, в максимальной степени соответствующую своему душевному настрою;

визуально расширить пространство в узкой комнате;

воспользоваться широким спектром эффектов, например, 3д обои в интерьере спальни способствуют не просто зрительному расширению комнаты, но и созданию нужной психологической атмосферы;

заказать изображение фотообоев на стену спальни по своему желанию;

оформить спальню в любом стиле - от классики до лофта.

По характеру использованных материалов, фотообои подразделяют на:

бумажные;

тканевые;

виниловые;

флизелиновые.

Последние лучше всего отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, хороши при наклейке и использовании. Виниловые обои не дышат, по этой причине в спальне используются редко.

Общий колорит спального интерьера должен отвечать не просто законам гармонии, но и обладать расслабляющими свойствами. Такой же подход практикуют люди оформляющие спальню по канонам фэн-шуй. Важно, чтобы выбранные обои не начали уже спустя месяц вызывать чувства раздражения. Специалисты в области дизайна рекомендуют избегать в спальне подчеркнуто контрастных фотообоев, а выбрать те, где изображения выдержаны в мягких, спокойных тонах. Вариантом такого решения могут стать и черно-белые обои.

3д-обои в интерьере спальни

Когда хочется сделать спальню особо оригинальной и стильной, стоит подумать об использовании 3д-обоев - тренда 2021 года при отделке стен. Изображения на них, благодаря эффекту трехмерности, смотрятся максимально реалистично и обладают свойством зрительно расширять пространство. Такое впечатление достигается за счет особых светоотражающих частиц, под разными углами преломляющими световые лучи.

3d фотообои в спальню используются в нескольких разновидностях:

в качестве небольших полотен на стене, имитирующих картины;

фоновые - для сплошной оклейки на всю стену;

панорамные - в качестве цельного полотна, чаще всего с изображением всевозможных пейзажей;

флуоресцентные - эти 3д обои в спальню обладают мягким неоновым свечением в темноте;

светодиодные - самые современные и дорогие 3д-обои в спальню с регулируемой подсветкой.

Для полного проявления трехмерного эффекта спальня должна иметь хорошее освещение и достаточно места. В тесном и темном пространстве, например комнаты с северной стороны, обоям 3д для спальни в полной мере проявить свои достоинства не удастся.

Неисчерпаемый ассортимент

Ассортимент выпускаемых фотообоев поистине безграничен. В богатстве выбора можно убедиться, кликнув по ссылке фотообои на стену - здесь они на любой вкус. Максимальным спросом стабильно пользуются несколько групп изображений.

Цветы

Самые нежные и изысканные интерьеры спален сопровождаются цветочными мотивами, свои поклонники есть у скромных одуванчиков и изысканных орхидей. А неизменно модное оформление стен в японском стиле непременно сопровождается изображением нежной сакуры. Просторным спальням подойдут фотообои с изображением цветов, выполненных в технике макросъемки,- с росинками или случайной букашкой на лепестках. Многим нравятся колоритные обои в спальню с листьями пальмы.

Природа

Сюжеты с водопадами, горами, лесом, тропиками, морскими пейзажами и т. д. считаются беспроигрышными вариантами при оформлении спальной комнаты. Они гармонируют с любой отделкой, создают соответствующую атмосферу. Это же относится и к фотообоям, на которых изображены различные животные. Популярны варианты слегка размытых пейзажей, где смягченный колорит создает чувство спокойствия и умиротворения.

Город

Фотообои с урбанистические изображения тоже можно отнести к универсальным решениям. В спальне одинаково хорошо смотрятся фото как ночного города, так и улиц, залитых светом. Они уместны и модны и при классическом, и при современном стиле оформления.

Этнография

Достаточно поклонников и у этого направления. Богатый ассортимент современных фотообоев позволяет удовлетворить запросы любителей как японской, так и африканской экзотики, других модных этнографических направлений.

Стилевые решения

На выбор фотообоев влияет стиль, в котором оформляется помещение. Так романтическим направлениям в полной мере отвечают античные изображения, имитация фресок, а абстракция создаст подобающее настроение в спальне поклонников лофта, индустриального стиля или модерна.

Фотообои в маленькой спальне

Разнообразные панорамные пейзажи с перспективой - прекрасный прием, расширяющий пространство маленькой спальни. Мосты, балконы с видом на море, лестницы, террасы, живописные дороги - все это наглядные примеры перспективы. Узкое помещение будет выглядеть шире при применении горизонтальных изображений, выше - при использовании вертикальных. При решении такой задачи успешно работают виды с колоннами, стеблями бамбука либо стволами деревьев. Визуально увеличивают пространство, поднимают низкие потолки фотообои с изображением, снятым под углом снизу вверх.

Выбор стены под фотообои в спальню

Обычно фотообои в спальню размещают над кроватью. Такой акцент у изголовья дарит помещению визуальную глубину и не отвлекает внимания отдыхающего. Когда фотообои в спальне расположены напротив кровати, их тематика должна быть оптимистичной, чтобы у человека надолго сохранилось хорошее настроение. Угловые фотообои в спальне тоже могут стать изюминкой помещения, особенно, когда темные тона грамотно сочетаются со светлыми.

Главное - гармония

На вопрос: "Какие обои в спальню выбрать лучше всего?" дизайнеры обычно отвечают: "Любые, не диссонирующие с остальными видами отделки". Это относится и к изображению, и к текстуре. Они настоятельно рекомендуют тщательно учитывать все нюансы, особенно колорит мебели:

с темной мебелью хорошо сочетаются фотообои бежевых, белых, лимонных и фисташковых тонов;

белая мебель гармонично смотрится на фоне розовых, кофейных, бирюзовых, зеленых, синих и желтых обоев;

красивым обрамлением светлой мебели могут стать обои золотистых тонов, а также с геометрическим орнаментом;

правильный вариант для коричневой мебели - обои с преобладанием белого, оливкового, бежевого тона.

Не стоит забывать о правильной расстановке цветовых акцентов: даже в монохромном белом интерьере обязательно должно быть хотя бы одно выразительное цветовое пятно.

Дизайнерами часто используются комбинированные обои при оформлении спальни. В этой технике используются не только обои двух цветов, но и сочетание различных рисунков, фактур, результат которого ‒ стильное и красивое помещение.