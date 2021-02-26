Протесты в Ереване: центр города заблокирован [ Редактировать ]
В Армении, в Ереване, протестуют за отставку премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом сообщает агенство "Новости Армении".
Проспект Баграмяна, на котором находится здание Национального Собрания, остается заблокированным.
Оппозиция анонсировала накануне бессрочные и круглосуточные акции протеста с требованием отставки премьер-министра.
Утром к парламенту подъехали несколько автобусов с полицией, подъезды к зданию перекрыты.
Вчера Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации.
Ранее мы писали о том, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.
10 ноября эти страны и РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах.
Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей.
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