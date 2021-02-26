В Армении, в Ереване, протестуют за отставку премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом сообщает агенство "Новости Армении".

Проспект Баграмяна, на котором находится здание Национального Собрания, остается заблокированным.

Оппозиция анонсировала накануне бессрочные и круглосуточные акции протеста с требованием отставки премьер-министра.

Утром к парламенту подъехали несколько автобусов с полицией, подъезды к зданию перекрыты.

Вчера Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации.

Ранее мы писали о том, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.

10 ноября эти страны и РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах.

Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей.

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