Одразу двоє підлітків у різних районах Києва випали з вікон. А в Одесі 13-річна дівчинка лягла під поїзд. В Україні не припиняється страшна тенденція дитячих смертей.

Що відбувається: трагічний збіг чи хвиля самогубств? І головне, як це зупинити?

Цього підлітка, який гуляв залізничними коліями у Рівному, помітив випадковий перехожий і одразу викликав поліцію. Уже правоохоронцям хлопчина зізнався, що є учасником однієї з груп у соціальних мережах. Там куратори давали дітям небезпечні завдання.

Зі слів підлітка, у нього, як і в ще півтора десятка підписників на небезпечний квест, були призначені навіть дати смерті. У поліції взялися за розслідування

Марія Юстицька, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Рівненській області:

За фактом доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження оперативники із залученням кіберполіцейських встановлюють осіб, причетних до адміністрування групи у соцмережі.

А от в Одесі схожа прогулянка завершилася трагедією: під колеса поїзда потрапила 13-річна дівчина. За даними поліції, дитину на коліях помітив машиніст. Однак, почувши гудок потяга, дівчинка лягла просто на рейки. Машиніст застосував екстрене гальмування, та вчасно зупинити поїзд не встиг. Від травм неповнолітня загинула на місці.

Приблизно в один час з Одеською трагедією - з восьмого поверху одного зі столичних будинків випала 12-річна дівчинка. Подробиці інциденту та обставини, за яких дитина випала з вікна, у Нацполіції не коментують. Лише повідомили: після падіння дівчинка вижила.

З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували. На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту.

Та сама доля, іще в однієї дитини. Хлопчик випав із вікна столичної школи. За словами очевидців, він знімав якесь відео на телефон, а за кілька секунд - вистрибнув.

Чи дійсно всі ці діти хотіли покінчити з життям, чи все це лише трагічні збіги обставин. Це має визначити поліція. А психологи закликають бути дуже уважними до дітей.

Юлія Святенко, психологиня:

Якщо дитина уникає контакту з батьками, уникає контакту з друзями, якщо дитина сидить в гаджетах і батьки заходять подивитись, що там - а вона його ховає, - потрібно спробувати і спокійно з дитиною поговорити, важливо знайти контакт з дитиною, щоб вона відкрилась.

Не варто боятися йти до психологів або психотерапевтів, - кажуть фахівці. Бо нехтування проблемою може коштувати життя дитини.