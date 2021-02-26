35% (3,7 миллионов) успели получить еще и вторую дозу вакцины/ фото: TSN

На территории Израиля вакцинировали почти 50% населения первой дозой препарата от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

Общее количество жителей Государства Израиль достигает 9,3 миллионов человек, из которых 4,6 миллионов получили дозу спасительной вакцины. 35% (3,7 миллионов) успели получить еще и вторую дозу вакцины.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что к 16 марта 2021 года все граждане, старше 16 лет, что позволит открыть страну для въезда с апреля после окончания пандемии. Известно, что Израиль начал вакцинацию жителей, а также туристов вакциной от компании Pfizer.

Читайте также, в Израиле начали бесплатно прививать от коронавируса иностранцев. Бесплатно вакцинируют туристов, многие из которых не имеют документов, ни страховки, таким образом, на прививочные пункты их зазывают с помощью плакатов на нескольких языках - английском, тигринском, русском и арабском.

Кроме того, Израиль в экстренном режиме начинает вакцинацию молодежи. Весь ужас ситуации состоит в том, что людей из групп риска становится все сложнее пригласить пройти процедуру введения препарата.

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