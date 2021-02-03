Правительство Государства Израиль приняло решение о скором процессе вакцинирования граждан, старше 16 лет. Столь позднее указание было дано в связи с замедлением плана вакцинации.

Весь ужас ситуации состоит в том, что людей из групп риска становится все сложнее пригласить пройти процедуру введения препарата. В некоторых местах началась кампания по прививанию желающих. Известно, что в одном из центров вакцинации пришлось выбросить часть вакцины из-за истечения срока использования.

Отмечается, что до 3 января 2021 года в стране прошли вакцинацию граждане, старше 35 лет, а также школьники старшего возраста - 16-18 лет. При этом, руководство страны рассматривает продление сроков действия локдауна.

Читайте также, 31 января парламент Израиля принял решение увеличить штрафы за нарушение карантинных ограничений. Данный закон позволяет местным властям издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина.

Кроме того, Израиль сделал сенсационное заявление по вакцине от Pfizer. В следствии получения первой прививки этим препаратом, 12,4 тысячи граждан Государства Израиль были заражены COVID-19.

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