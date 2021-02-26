Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира.

Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения.

Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров.

Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы. Телеканал "Перший Незалежний" был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством. Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов.

Сегодняшний фактический запрет на вещание нашего канала не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания.

"Перший Незалежний " был создан для того, чтобы журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK имели возможность работать. Наша цель - быть в эфире и создавать качественный медиапродукт. Но мы остаемся на YouTube и на сайте pnk.tv.

Мы - за свободу слова и свободу мысли.

"Власть обязана обеспечить украинцам их законное право на доступ к информации, вернуть возможность слышать правду о реальном состоянии вещей в Украине. В стране, которая стремится к европейским ценностям, необходимо сохранять право на свободу слова", - Егор Бенкендорф.