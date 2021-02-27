Коронавирус в Украине: количество заразившихся возросло [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки 27 февраля выявили 8 172 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 важно, 2 806 госпитализировали, что это что больше вчерашнего показателя. Рост заболеваемости наблюдается пятый день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Стоит отметить, что за сутки заболели 519 детей и 292 медработника. Госпитализировано – 2 806 человек, летальных случаев – 151, выздоровели – 4 766 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
С начала пандемии число заболевших составило 1 342 016 человека, 25 893 человека – умерли, выздоровели – 1 168 321 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины
- Винницкая область - 694
- Волынская область - 182
- Днепропетровская область - 323
- Донецкая область - 167
- Житомирская область - 506
- Закарпатская область - 621
- Запорожская область - 166
- Ивано-Франковская область – 892
- Киев - 580
- Киевская область - 447
- Кировоградская область - 63
- Луганская область - 33
- Львовская область - 696
- Николаевская область - 219
- Одесская область - 263
- Полтавская область - 151
- Ровенская область - 142
- Сумская область - 120
- Тернопольская область - 247
- Харьковская область - 402
- Херсонская область - 43
- Хмельницкая область - 272
- Черкасская область - 116
- Черновицкая область - 670
- Черниговская область - 15
С начала пандемии 27 февраля число заболевших составило 1 342 016 человека, 25 893 человека – умерли, выздоровели – 1 168 321 человек.
Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.
Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
Читайте также, новый штамм коронавируса снижает эффективность вакцины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
До МОЗ вже надходять повідомлення про побічні ефекти від щеплення. - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко
У столичній Олександрівській лікарні щепитися від коронавірусу зголосилися лише двоє медпрацівників
Лікарняні ліжка у ковідних лікарнях області заповнені більш ніж на 70 відсотків, палати інтенсивної терапії заповнені повністю, у стаціонарі щодня майже 200 нових пацієнтів
Лікарняні ліжка у ковідних лікарнях області заповнені більш ніж на 70 відсотків, палати інтенсивної терапії заповнені повністю, у стаціонарі щодня майже 200 нових пацієнтів
Уже підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я, і ще стільки ж додаткових на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги