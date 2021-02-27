В Украине за минувшие сутки 27 февраля выявили 8 172 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 важно, 2 806 госпитализировали, что это что больше вчерашнего показателя. Рост заболеваемости наблюдается пятый день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что за сутки заболели 519 детей и 292 медработника. Госпитализировано – 2 806 человек, летальных случаев – 151, выздоровели – 4 766 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

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С начала пандемии число заболевших составило 1 342 016 человека, 25 893 человека – умерли, выздоровели – 1 168 321 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины

Винницкая область - 694

Волынская область - 182

Днепропетровская область - 323

Донецкая область - 167

Житомирская область - 506

Закарпатская область - 621

Запорожская область - 166

Ивано-Франковская область – 892

Киев - 580

Киевская область - 447

Кировоградская область - 63

Луганская область - 33

Львовская область - 696

Николаевская область - 219

Одесская область - 263

Полтавская область - 151

Ровенская область - 142

Сумская область - 120

Тернопольская область - 247

Харьковская область - 402

Херсонская область - 43

Хмельницкая область - 272

Черкасская область - 116

Черновицкая область - 670

Черниговская область - 15

С начала пандемии 27 февраля число заболевших составило 1 342 016 человека, 25 893 человека – умерли, выздоровели – 1 168 321 человек.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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