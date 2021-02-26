В МОЗ назвали побочные эффекты после COVID-вакцинации [ Редактировать ]
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса. В случае их возникновения он посоветовал обращаться к семейному врачу.
Как пообещал Ляшко, Министерство здравоохранения будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине.
"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие вследствие иммунизации. Мы будем сообщать о всех неблагоприятных событиях, которые возникают", - сказал он.
По словам санврача, после вакцинации от коронавируса могут возникать такие побочные эффекты:
- покраснение в месте укола;
- незначительное повышение температуры;
- появление папул в месте инъекции.
"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока - ред.)", - добавил Ляшко.
Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.
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