Полузащитника "Олимпика" экстренно госпитализировали во время матча (фото) [ Редактировать ]
В матче против Миная полущатник Евгений Цымбалюк получил сильную травму ноги, спортсмена прямо из поля увезли на скорой помощи. Об этом сообщает isport.ua
Цымбалюк столкнулся с форвардом Миная Антоном Шиндером. В результате инцидента он получил травму и даже не смог самостоятельно покинуть поле. На газон выехала машина скорой помощи, медики экстренно госпитализировали футболиста.
Стоит отметить, что донецкий Олимпик на выезде проиграл Минаю со счетом 1:2.
Важно, что на данный момент нет информации о степени серьезности повреждения, которое получил футболист.
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