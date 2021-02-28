В матче против Миная полущатник Евгений Цымбалюк получил сильную травму ноги, спортсмена прямо из поля увезли на скорой помощи. Об этом сообщает isport.ua

Цымбалюк столкнулся с форвардом Миная Антоном Шиндером. В результате инцидента он получил травму и даже не смог самостоятельно покинуть поле. На газон выехала машина скорой помощи, медики экстренно госпитализировали футболиста.

Стоит отметить, что донецкий Олимпик на выезде проиграл Минаю со счетом 1:2.

Важно, что на данный момент нет информации о степени серьезности повреждения, которое получил футболист.

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