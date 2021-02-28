Міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, що чекає українських пенсіонерів у 2021 році.

За її словами, індексація пенсії у 2021 році буде зроблена для всіх без виключення пенсіонерів.

"З перших днів своєї роботи ми розробили законопроєкт, і уряд його схвалив. Дата індексації пенсій буде відновлена, і індексація має бути зроблена для всіх без виключення пенсіонерів. Передбачена дата індексації — це 1 березня", - каже міністр.

Лазебна розповіла, що вже с 4 березня вісім мільйонів українців отримають нову пенсію.

"Сьогодні мені Пенсійний фонд доповів, що зроблено все, аби індексація пенсій відбулася з 4 березня. Чому 4 березня? Тому що це період виплати пенсій. 8 млн пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Середній розмір підвищення буде приблизно 300 грн. Але ми зазначили, що не може бути у пенсіонера менше, ніж 100 грн. Крім того, ми встановили, якщо у людини є стаж 30 років у жінки, і 35 у чоловіків у цієї людини не може бути менше ніж 2200 грн пенсія. Пенсіонери, яким була призначена пенсія у 2018, 2019, 2020 роках вони в липні отримають доплату у 100 грн, і будуть отримувати її на постійній основі, тому що і цю категорію потрібно підтримати", - додала міністр.

Голова Мінсоцполітики також розповіла, чому виплати у 400 гривень були перенесені с липня на жовтень.

"Це було найскладніше рішення уряду. З 2016 року у Пенсійний фонд вдвічі менше надходить коштів, і нам потрібно планомірно розподілити всі виплати протягом 2021 року, і тому ми проаналізували і побачили, що різні категорії пенсіонерів отримували доплати частинками, і вирішили, що ми планомірно по 400 гривень будемо протягом року робити виплати", - каже міністр.

Також міністр каже, що зараз отримати субсидію стало легше.

"Зараз стало простіше отримати субсидію. Ті люди які втратили роботу, мають право отримати субсидію, і головне — не виходячи з дому треба зайти на сайт Міністерства соціальної політики, оформити заявку й отримати субсидію. Крім того, у нас є така норма, що якщо тарифи збільшуються протягом трьох місяців, то субсидія буде призначена на три місяці поспіль", - додала міністр.