Тим часом влада Азербайджану зосереджує сили на відновленні Нагірного Карабаху. В Баку вважають, що на зміну воєнній кампанії тепер має прийти принцип "м'якої сили".

Головна мета - продемонструвати "стрибок" рівня життя в регіоні, аби в майбутньому нейтралізувати будь-які сепаратистські настрої.

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Серед амбітних планів - відновлення зруйнованого вщент міста Агдам, будівництво автомагістралі і зведення аеропорту. Та ситуацію ускладнює велика кількість протипіхотних і протитанкових мін, якими всіяна територія. До речі, це велика проблема і для сходу України.

За оцінками експертів, на розмінування Нагірного Карабаху піде 14 років. У Баку планують зробити це за 5. Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв говорив під час пресконференції. Зокрема, і відкрив деякі деталі карабаської воєнної операції.

Меня зовут Роман Бочкала, телеканал "Интер" Украина. Сложилось такое впечатление, что большое значение в успехе этой операции играли аэрокосмические технологии и в контексте корректировки огня, нанесения точечных ударов, збора разведданных.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану: