Влада Азербайджану зосереджує сили на відновленні Нагірного Карабаху [ Редактировать ]
Тим часом влада Азербайджану зосереджує сили на відновленні Нагірного Карабаху. В Баку вважають, що на зміну воєнній кампанії тепер має прийти принцип "м'якої сили".
Головна мета - продемонструвати "стрибок" рівня життя в регіоні, аби в майбутньому нейтралізувати будь-які сепаратистські настрої.
***
Серед амбітних планів - відновлення зруйнованого вщент міста Агдам, будівництво автомагістралі і зведення аеропорту. Та ситуацію ускладнює велика кількість протипіхотних і протитанкових мін, якими всіяна територія. До речі, це велика проблема і для сходу України.
За оцінками експертів, на розмінування Нагірного Карабаху піде 14 років. У Баку планують зробити це за 5. Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв говорив під час пресконференції. Зокрема, і відкрив деякі деталі карабаської воєнної операції.
Меня зовут Роман Бочкала, телеканал "Интер" Украина. Сложилось такое впечатление, что большое значение в успехе этой операции играли аэрокосмические технологии и в контексте корректировки огня, нанесения точечных ударов, збора разведданных.
Ільхам Алієв, президент Азербайджану:
Эта операция, когда о ней будет уже известно все, войдет в историю как самая успешная. В боевых действиях участвовали также силы специального назначения пограничной службы, внутренних войск, службы безопасности службы разведки, специальные силы нахичеваньской армии. У каждого была своя задача под единым командованием и то, что за 44 дня мы освободили территорию в этом большая заслуга спецназа. Ну и то, о чем вы сказали беспилотные летательные аппараты, они конечно сыграли очень большую роль в минимизации жертв. Потому что если бы их не было, то жертв было бы намного больше.
по теме
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал украинскому журналисту детали спецоперации по освобождению оккупированных территорий
Захоплення аеропортів, блокування українських військових частин та масова зрада офіцерів. А ще екстрені засідання РНБО
Змінюються і уряди, і влада на місцях, а обіцянки навести лад на ринку таксі - залишаються лише обіцянками. Це моторошне відео минулого тижня показали всі ЗМІ
А от українським пенсіонерам закордон може тільки снитися. Мало того, що в нас одні з найнижчих пенсій у Європі, так ще й уряд пропонує пенсіонерам тугіше затягти паски. Бо обіцяна доплата - переноситься
Десятки озброєних правоохоронців. Телекамери. Літак до Відня, який екстрено посадили в Борисполі. Арешт колишнього першого заступника керівника ПриватБанку. І пошуки крота серед своїх