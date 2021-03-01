У М'янмі розстріляли демонстрацію проти хунти [ Редактировать ]
Щонайменше 18 осіб загинули на протестах у М'янмі. Поліція відкрила вогонь на ураження проти демонстрантів після того, як світлошумові гранати, сльозогінний газ та вистріли в повітря не змогли розігнати натовп.
Поранених ще близько трьох десятків. Усі в різних містах.
Тисячі людей влаштовують акції непокори і страйки через воєнний переворот 1 лютого. Тоді ж хунта ув'язнила лідерку провідної політичної партії Аун Санг Су Куі.
по теме
Попри заборону масових зібрань, тисячі людей збираються на вуличні акції протесту. Виступають проти диктатури та вимагають відновлення демократії. Силовики застосовують проти мітингарів водомети та стріляють гумовими кулями
На вулиці активісти вийшли після того, як Європарламент ухвалив резолюцію, де є заклик будувати відносини з Казахстаном залежно від ситуації з дотриманням прав людини. Нині в Брюсселі вважають, що ця постанова викликає занепокоєння
У районі, де зосереджена громада вірян, розвісили опудала правоохоронців. Коли офіцери взялися їх прибирати, в них почали жбурляти каміння та пляшки
Звели наметове містечко і оголосили безстрокову акцію непокори. Вимагають від Нікола Пашиняна піти з посади
Житель Дніпра у якого минулого літа правоохоронці помилково провели обшук подав позов до суду - з вимогою відшкодувати моральну і матеріальну шкоду