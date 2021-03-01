Поранених ще близько трьох десятків

Щонайменше 18 осіб загинули на протестах у М'янмі. Поліція відкрила вогонь на ураження проти демонстрантів після того, як світлошумові гранати, сльозогінний газ та вистріли в повітря не змогли розігнати натовп.

Поранених ще близько трьох десятків. Усі в різних містах.

Тисячі людей влаштовують акції непокори і страйки через воєнний переворот 1 лютого. Тоді ж хунта ув'язнила лідерку провідної політичної партії Аун Санг Су Куі.