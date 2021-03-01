В "Барселоне" идут обыски, задержан экс-президент клуба [ Редактировать ]
Источник: ФК "Барселона"
Полиция Каталонии задержала бывшего президента футбольного клуба "Барселона" Жозепа Мария Бартомеу, в офисе клуба прошли обыски. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.
Также по делу о коррупции арестованы бывший генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и юрист Роман Гомес Понти.
Жозеп Бартомеу занял пост президента "Барселоны" в 2014 году. При нем команда по четыре раза выиграла чемпионат Испании и Кубок Испании, а также по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В октябре 2020 года Бартомеу ушел в отставку с поста президента клуба, вместе с ним "Барселону" покинули и остальные члены совета директоров.
Бартомеу ушел в отставку на фоне кампании за референдум о вотуме недоверия руководству клуба. Активисты собрали более 16 тыс. подписей, а власти Каталонии заявили об отсутствии препятствий для референдума. До этого Бартомеу отказывался покидать свой пост.
Противники президента "Барселоны" обвиняют его в некомпетентности и коррупции, якобы при нем клуб стал показывать плохие спортивные результаты и оказался на грани банкротства. Недовольство работой Бартомеу выражал, в том числе капитан "Барселоны" Лионель Месси, который хотел уйти из клуба летом 2020 года.
После отставки Бартомеу совет управляющих клуба заявил о планах сократить зарплатный фонд, чтобы избежать банкротства. Выборы нового президента "Барселоны" состоятся 7 марта.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси собирается судиться с "Барселоной" из-за разглашения конфиденциальных данных о контракте с клубом.
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