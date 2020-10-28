Президент футбольного клуба "Барселона" Жозеп Мария Бартомеу объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает официальный Twitter футбольного клуба.

Вместе с Бартомеу "Барселону" покинут и остальные члены совета директоров. Бартомеу ушел в отставку на фоне кампании за референдум о вотуме недоверия руководству клуба. Вотум недоверия собрал более 16 тыс. подписей.

27 октября власти Каталонии заявили об отсутствии препятствий для референдума. До этого Бартомеу отказывался покидать свой пост.

Противники президента "Барселоны" обвиняли его в некомпетентности и коррупции. Недовольство работой Бартомеу выражал в том числе капитан "Барселоны" Лионель Месси, который хотел уйти из клуба летом 2020 года.

По информации испанских изданий, причиной отставки стали плохие спортивные результаты и экономическое положение клуба.

Жозеп Бартомеу занял пост президента "Барселоны" в 2014 году. При нем команда по четыре раза выиграла чемпионат Испании и Кубок Испании, а также по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как сообщалось ранее, в августе после поражения от "Баварии" (2:8) Бартомеу отправил в отставку главного тренера команды Кике Сетьена. Новым тренером "Барселоны" стал голландец Рональд Куман.