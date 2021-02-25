Региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк рассказал, куда будут вносить данные о вакцинаци украинцев от коронавируса.

Так, по его словам, данные будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

В электронную карточку пациента будут вносить данные о вакцинации против коронавируса после получения второй дозы препарата. При этом, после вакцинации человеку сразу не будут выдавать бумажные справки.

После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации. После того, как человек получит два укола, в электронной карточке пациента будет зафиксировано, что он был привит от COVID-19. Тогда любой врач, который сможет зайти в его электронную карточку, увидит эту информацию: что человек такого-то числа получил такую-то прививку.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

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