Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до ноября этого года в Украине все граждане смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Министр напомнил, что в данное время прививки получат граждане из группы риска.

Также, Степанов сказал, что до конца лета Минздрав планирует выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.

Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры - 5 млн прививок на месяц. Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема.

Ранее Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.

Как сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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