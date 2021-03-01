Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов стал первым украинским чиновником, который вакцинировался от коронавируса. Процедуру показали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
Степанова вакцинировали препаратом Covishield индийского производства. Он также обратился к журналистам:
Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь.
Он добавил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которая есть в Украине.
Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
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