Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных [ Редактировать ]
Праздничные и выходные дни не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19, в частности для военнослужащих. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
"Глава государства требует четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями относительно ускорения поставок вакцин. Он также поднял вопрос о том, что праздники не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что, по словам Зеленского, украинские военные должны получить прививку среди первых, и "в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне".
"Итак, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество вакцинированных", - сказал президент.
Во время совещания Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них - военные медики.
Ранее сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.
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