Праздничные и выходные дни не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19, в частности для военнослужащих. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Глава государства требует четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями относительно ускорения поставок вакцин. Он также поднял вопрос о том, что праздники не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, по словам Зеленского, украинские военные должны получить прививку среди первых, и "в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне".

"Итак, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество вакцинированных", - сказал президент.

Во время совещания Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них - военные медики.

Ранее сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.