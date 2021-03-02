Египетские археологи при раскопках наткнулись на древнейшее кладбище домашних животных, которое было создано около 2 тысяч лет назад.

В своеобразных могилах находились кости 585 животных от кошек, которых большинство, до обезьян. Открытие было сделано в порту Береника на западном побережье Красного моря. Часть из найденных животных были облачены в ошейники или аксессуары (ожерелья с бусинами).

Фото: Daily Mail

Отмечается, что о том, что на месте находятся именно домашние животное свидетельствует то, что тела были не мумифицированы и не "участвовали" в жертвоприношениях. Тела многих похороненных были покрыты тканью или керамикой, которые за долгое время образовали саркофаги. Известно, что кладбище домашних животных в этом месте функционировало в течении 100 лет (от I до средины II века).

Фото: Daily Mail

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Кроме того, археологи из Египта обнаружили 80 древних гробниц. Египет обнародует свои археологические находки в попытке возродить свой главный сектор туризма, который сильно пострадал от беспорядков 2011 года.

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