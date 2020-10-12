Археологи обнаружили в могиле древние футбольные мячи [ Редактировать ]
Исследователи обнаружили в могилах на северо-западе Китая кожаные круглые предметы, похожие на древние футбольные мячи. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.
Пока неизвестно, как именно были задействованы находки в повседневной жизни.
Отмечается, что во время раскопок, помимо мячей, в могилах были обнаружены композитный лук и пару брюк. Из этого исследователи сделали вывод, что владельцы мячей были всадниками. Появилась версия, что их могли использовать для подготовки воинов.
Фото: sciencedirect.com
Ранее мы писали, что в Норвегии обнаружили древний храм викингов. Возраст строения оценили в несколько тысяч лет.
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