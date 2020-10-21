Египетские археологи раскопали еще одно кладбище древних гробов в большом некрополе к югу от Каира. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на власти Египта.

"Министерство туризма и древностей заявило, что археологи нашли коллекцию красочных, закрытых саркофагов, похороненных более 2,5 тыс. лет назад в Саккарском некрополе", - говорится в сообщении. Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мостафа Вазири сообщил, что найдено более 80 гробов.

По данным министерства, археологи также нашли красочные позолоченные деревянные статуи. Подробности новой находки будут объявлены на пресс-конференции в знаменитой ступенчатой ​​пирамиды Джосера.

Как отмечает издание, Египет обнародует свои археологические находки в попытке возродить свой главный сектор туризма, который сильно пострадал от беспорядков 2011 года. В этом году этот сектор также пострадал от пандемии коронавируса.

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