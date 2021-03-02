Инвестор Запорожского титано-магниевого завода компания "Tolexis Trading Limited", оспорит в суде повторное назначение Сергея Лубенникова на должность и.о. директора ЗТМК. Об этом "Подробностям" сообщили в пресс-службе Group DF Дмитрия Фирташа.

В пресс-службе уточнили, что 23 февраля 2021 года Фонд госимущества на собрании учредителей ЗТМК уволил, а затем снова назначил Лубенникова на эту должность. По мнению адвокатов "Tolexis Trading Limited", это "переназначение" и. о. директора является незаконным и направлено на то, чтобы "легализировать" его пребывание на должности. Назначение Лубенникова от 30 мая уже было оспорено Хозяйственном суде Запорожской области.

Сергей Лубенников был незаконно назначен на должность и.о. директора ЗТМК с подачи экс-премьера Алексея Гончарука.

Постановлением Кабинета Министров Украины №777 от 3 сентября 2008 года предусмотрено, что конкурс на должность директора ЗТМК должен состояться через три месяца после назначения и.о. директора. Однако Лубенников занимает должность с мая 2020 года по сегодняшний день.

Начиная с сентября 2020 года, он управляет комбинатом без каких-либо правовых оснований. Фактически, через суд Tolexis Trading Limited подталкивает ФГИ провести честный прозрачный и законный конкурс по отбору руководителя ЗТМК.

"К сожалению, сейчас в незаконные действия по переназначению Любенникова были втянуты чиновники Фонда и Правительства. Согласование повторного назначения Лубенникова на должность и.о. директора Кабмин принимал в срочном порядке уже постфактум - на заседании 24 февраля 2021 года (Распоряжение № 137-р) - отмечает Роман Чишинский, адвокат Tolexis Trading Limited.

По его словам, итогами "хозяйствования" Лубенникова за время деятельности на ЗТМК в 2020 году никто из чиновников не поинтересовался - финансовые и производственные результаты деятельности предприятия за этот период умышленно скрываются.

Государство, как собственник 51% ЗТМК и нынешний временный менеджмент предприятия нарушает права миноритарного акционера. В частности, менеджмент ЗТМК скрывает от собственника 49% ЗТМК производственную и финансовую информацию по предприятию.

"Тем, кто управляет ЗТМК, есть что скрывать: сократились объемы производства, выросли убытки и долги, уволено почти тысяча сотрудников. НАБУ расследует целый ряд уголовных дел по итогам деятельности нынешнего менеджмента. При этом ФГИУ, почему-то, считает Лубенникова эффективным управленцем. Мы направим соответствующие письма в Правительство и в Офис Президента. В НАБУ и САП также будут отправлены соответствующие документы, которые, уверен, станут основанием для новых уголовных дел", - отмечает Чишинский.

23 февраля 2021 года на собрании участников ЗТМК также было принято решение об утверждении финансового плана ЗТМК на 2020 год (то есть задним числом). На этом же собрании было принято решение о привлечение ЗТМК кредита на сумму 170 млн грн без уточнения целей, кредитора и залога, под который он будет привлекаться, что может свидетельствовать об умышленном доведении ЗТМК до банкротства.