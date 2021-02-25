В провинции Северная Суматра (Индонезия) проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 1500 метров над вершиной кратера.

Извержение длилось около 3 минут, сообщает dpa.

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Информации о жертвах и пострадавших нет. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 3-5 км, поскольку это может быть опасно.

Вулкану присвоили третий уровень вулканической активности. Синабунг является действующим старовулканом, его высота составляет 2 460 метров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что на Сицилии началось извержение вулкана Этна. Ученые отметили, что извержение проходило из кратера, который находится на юго-восточном склоне. Вулкан активно выбрасывает пепел, возле него видны потоки лавы.

Также мы писали о том, что в Казахстане появился "ледяной вулкан". Тысячи людей пришли полюбоваться ледяной горой высотой 13,7 м, "выросшей" в начале февраля вокруг выхода на поверхность подземного источника.

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