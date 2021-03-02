Только электромобили и онлайн-продажи: Volvo представила план на 2030 год [ Редактировать ]
Источник: Volvo
Шведский автоконцерн Volvo Cars представил новую стратегию развития бизнеса до 2030 года. Volvo полностью переходит на производство электромобилей и продавать их будет только онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Шведский автоконцерн будет предлагать электромобили премиум-класса в определенной комплектации, которые затем будут доставлять покупателям. Они также получат полный пакет сопутствующих услуг, включая сервисное обслуживание, гарантию, помощь на дороге, страхование и опцию домашней зарядки автомобиля.
Volvo также подтвердила, что не планирует сливаться с китайской Geely Auto. Geely купила Volvo Cars в 2010 году за $1,8 млрд, однако компании сохраняли структурную независимость. Слухи о возможном слиянии появились около года назад. Вместо объединения Volvo и Geely будут тесно сотрудничать в сфере разработки и производства автомобилей.
В 2021 году о переходе на выпуск исключительно электромобилей объявил Jaguar Land Rover (к 2025 году) и General Motors (к 2035-му). Porsche пообещала довести долю электромобилей до 80% к 2030 году.
Ранее BMW обещал, что к 2023 году 20% выпускаемых автомобилей будут оснащены электродвигателем (сейчас 8%), в их модельный ряд увеличится до 25.
Bentley к 2026 году перейдет на выпуск гибридных (PHEV) и полностью электрических автомобилей (BEV), а к 2030-му начнет продавать только аккумуляторные электромобили.
Honda намерена прекратить производство в Европе автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями уже к концу 2022 года.
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