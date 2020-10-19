Honda сворачивает производство в Европе автомобилей на бензине и дизеле [ Редактировать ]
Источник: Женевский автосалон
Honda намерена прекратить в Европе производство автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к концу 2022 года. Об этом пишет The Times со ссылкой на японскую компанию.
Ранее сообщалось, что японцы прекратят выпуск таких машин к концу 2025 года. В Великобритании автосалоны в ближайшие недели распродадут последние модели Honda с бензиновыми и дизельными двигателями.
Таким образом, японская компания ускорила на три года - с 2025 на 2022 год - планы перевода всех основных европейских моделей на электродвигатели.
В дальнейшем упор будет делаться как на гибридные автомобили, так и на электрические. В данное время Honda выпускает в Европе электромобиль Honda e и популярные гибриды CR-V и Jazz.
Дизельные автомобили постепенно и неумолимо теряют популярность в Европе. По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в этом году было продано всего 209 тысяч дизельных автомобилей. Это более чем в два раза меньше, чем в 2019-м.
В Соединенном Королевстве доля дизельных машин сократилась до 17%, тогда как четыре года назад достигала 50%.
Ранее сообщалось, что корейская Hyundai к 20228 году выпустит серию летающих автомобилей.
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