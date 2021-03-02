Королівські одкровення. Велика Британія в очікуванні нового інтерв'ю принца Гаррі, яке вже назвали сенсаційним. Інтерв'юером цього разу була Опра Вінфрі.

Якою інформацією поділився онук королеви? І чому в Букінгемському палаці застерегли подружжя від надмірного перебирання брудної білизни королівської родини?

Шокуючі історії від принца Гаррі та Меган Маркл обіцяє телеведуча Опра Вінфрі у рекламі своєї програми. Випуск з королівським подружжям запланований на неділю. Але цікавість публіки підігрівають уривками з інтерв'ю. Сама Опра - давня подруга Меган Маркл. Вона була гостею на весіллі пари 3 роки тому.

Ти воліла мовчати, чи була змушена мовчати?

Розмова тривала цілих дві години. Жодної забороненої теми не було, - наголошує ведуча. Мовляв, говорили відверто і про усе, що цікавить американську публіку. Зокрема, принц звинуватив англійську пресу у вимушеному від'їзді з Лондона. Бо боявся повторення історії, яка сталася з його матір'ю - Леді Діаною. За кожним її кроком теж пильно стежили медіа.

Принц Гаррі, онук королеви Єлизавети ІІ:

Я не можу навіть уявити, як їй було переживати цей процес наодинці. Тому що для нас це було неймовірно важко. А ми хоча б були разом і підтримували одне одного.

Це друге велике інтерв'ю принца Гаррі за останній тиждень. Не менш відвертим і безпосереднім він був у програмі коміка Джеймса Кордена.

Я не чекав, що принц захоче зробити перерву на відвідини туалету.

Атмосфера цієї розмови мала гумористичний відтінок. Гаррі їздив Лос-Анджелесом на двоповерховому автобусі та пив англійський чай з молоком.

Однак, розмова не оминула і серйозних тем. Зокрема, відмови від виконання королівських обов'язків.

Принц Гаррі, онук королеви Єлизавети ІІ:

Я ніколи не покидав королівської сім'ї. Я радше зробив крок назад. Атмосфера була дуже важка. Ми всі знаємо, якою може бути британська преса. Це руйнувало моє ментальне здоров'я. Тож я вчинив так, як і будь-який чоловік та батько на моєму місці: вивіз свою сім'ю. Але ми завжди робитимемо свій внесок і служитимемо людям.

У цій програмі теж не обійшлося без дружини принца. Меган зараз вагітна другою дитиною.

Газ, як твоя екскурсія Лос-Анджелесом? - Газ? Я не знав, що тебе тепер так називають. - Ну, ти - не моя дружина.

Також Гаррі розповів про те, що продовжує спілкуватися з королевою та принцом Філіпом. Зідзвонюються в "зумі" - бабуся з дідусем радо спостерігають за дворічним правнуком Арчі.

Тим часом на батьківщині принца, у Великій Британії, дедалі гучніше звучать заклики до Гаррі та Меган відкласти трансляцію наступного інтерв'ю з Опрою. Різко погіршилося здоров'я чоловіка Її Величності. Принцу Філіпу скоро виповниться 100 років і він вже два тижні перебуває в лікарні з інфекцією. Мовляв, зараз не найкращий час для перебирання брудної білизни королівської родини.