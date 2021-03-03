Військова допомога США: Пентагон назвав свої умови [ Редактировать ]
Зранку - реформи, увечері - гроші. Пентагон заявив про готовність надати Україні новий пакет безпекової допомоги, зокрема і летальну зброю. І водночас наголосив: кошти Києву виділятимуть лише тоді, коли бачитимуть прогрес у військових реформах.
Що саме готова надати Америка? І яких змін не бачить Вашингтон? - з'ясовував Дмитро Анопченко.
Від команди Байдена чекали чіткого меседжа щодо військової допомоги Україні за його президентства. Якою вона буде, за яких умов, чи й далі надаватимуть летальну зброю. І речник Пентагону нарешті вніс ясність. Адмірал Кірбі, вийшовши до преси, повідомив про новий пакет допомоги.
Джон Кірбі, речник Пентагону:
Сьогодні міністерство повідомляє про новий пакет обсягом 125 мільйонів доларів у рамках ініціативи безпекової допомоги Україні.
Важлива подробиця. Серед того, що отримає Київ, буде і летальна зброя - і необхідність її надання Сполучені Штати пояснюють загрозою з боку Росії.
Джон Кірбі, речник Пентагону:
Це підкріплює прихильність США надавати оборонну летальну зброю, щоб допомогти Україні ефективніше оборонятися від російської агресії.
З пояснень Пентагону стає зрозуміло: за Байдена США змінюють тактику. Нових поставок "джавелінів" (а надання нових установок планувалося за Трампа) - більше не передбачається. Пріоритетом стане захист морської акваторії. Зокрема, у рамках нового пакету нададуть патрульні кораблі Mark IV. Їх кількість доведуть до 12 (чотири Україна купила, вісім - це допомога). У списку США також додаткові контрбатарейні радари, тактичне обладнання і обіцянка ширше ділитися з Україною даним, зібраними з військових супутників.
Водночас є і досить серйозний сигнал, який мають терміново почути у Києві. Військове відомство попереджає, що гроші для України з американського військового бюджету 2021 фінансового року (а отримати залишилося 150 мільйонів з тих 250 виділених, і забрати їх треба до 1 жовтня) - Штати асигнують лише коли Пентагон та Держдеп визначать, що "Україна досягла значного прогресу в головних військових реформах у цьому році".
І те, що така заява стала публічною (а не озвучена без преси, просто на переговорах із Києвом) - ознака дуже серйозної стурбованості; показник того, що вітчизняні чиновники затягнули з певними реформами аж так, що Штатам доводиться вже відкрито про це говорити.
Чим саме стурбований Пентагон? Тут залишили конкретні претензії конфіденційними, але дали зрозуміти, у чому проблема. Кажуть, чекають від Києва передусім "підвищення відкритості й звітності в оборонній промисловості та під час закупівель".
Є і друге важливе побажання - щодо "модернізації оборонного сектору відповідно до натовських стандартів", тобто - з цим теж відставання. США ніколи не висловлюють претензій до країн-партнерів одразу на камеру. Багато обговорюють у закритому режимі - і лише в разі занепокоєння роблять такий сигнал публічним. І нинішні заяви це, звісно, не червоне світло (військова підтримка України за Байдена точно залишатиметься, її не згорнуть) але це вже жовтий сигнал, доволі серйозний, щоб не звернути на нього уваги.
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