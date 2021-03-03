За год, прошедший с начала эпидемии COVID-19 в Украине, власть так и не смогла обеспечить эффективную борьбу с коронавирусной инфекцией. Всё так же нет достаточного финансирования медицины, а объявленную властью вакцинацию уже можно назвать провальной. Об этом на своей странице в Faсebook написал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"В этот день в прошлом году в Украине был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. К сожалению, страна до сих пор остается беззащитной перед эпидемией. Антиковидный бюджетный фонд объемом свыше 66 млрд грн. растворился в коррупционных схемах. Деньги выброшены на ветер и закатаны в мифический асфальт. А теперь чиновникам хватает наглости рассказывать украинцам, что этого специального фонда как бы и не было вовсе", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, особо цинично то, что даже в период эпидемии не был остановлен "второй этап" медреформы – закрывались больницы и диспансеры, увольнялись медики.

"При этом все обещания повысить зарплаты медперсоналу так и остались на бумаге. Даже с учетом так называемых надбавок они не дотягивают до средней зарплаты по экономике. Как результат – катастрофический отток медицинских кадров. В поисках нормальных условий труда украинские врачи вынуждены уезжать за рубеж", – отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что объем финансирования медицины остается почти вдвое ниже реальной потребности, а специального фонда по борьбе с COVID-19 в госбюджете-2021 нет вообще.

"Больницы, выделенные под COVID-19, обеспечены оборудованием только на 33% от потребности. С текущим уровнем расходов на медицину рассчитывать на повышение этого показателя не приходится. Как в таких условиях бороться с продолжающейся эпидемией – власть, видимо, не волнует", – сказал Сопредседатель ОП-ЗЖ.

И самое важное на сегодняшний день, по словам Юрия Бойко, – это то, что власть продолжает пиариться на вакцине, не обеспечив её в достаточном количестве, не говоря уже о качестве.

"Сегодня уровень доверия к вакцине соответствует уровню доверия к власти, который крайне низок. При этом вакцину, даже с сомнительной эффективностью, правительство не смогло закупить непосредственно у производителя, а выстраивало схемы с посредниками", – подчеркнул политик.

По мнению народного депутата, всё это создает высокие риски того, что Украина вновь окажется не готовой к новой волне эпидемии.

"Специалисты в один голос говорят о третьей волне эпидемии коронавируса. Это значит, что все силы и средства необходимо направить на поддержку медицины и медиков, наладить производство вакцин в Украине, обеспечить безопасную и своевременную иммунизацию граждан. Если власть этого не понимает, то пусть уходит в отставку", – резюмировал Юрий Бойко.