Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії через її агресію щодо України. У повідомленні, зокрема, йдеться, що війна досі становить загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Штатів.
Обмеження Вашингтон уперше запровадив 2014. Вони стосуються громадян Росії, зокрема офіційних осіб, а також чиновників часів екс-президента Януковича.
Є у списку і російські бізнесмени, кілька компаній, а також керівники угруповань "ДНР" та "ЛНР".
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