Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії через її агресію щодо України. У повідомленні, зокрема, йдеться, що війна досі становить загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Штатів.

Обмеження Вашингтон уперше запровадив 2014. Вони стосуються громадян Росії, зокрема офіційних осіб, а також чиновників часів екс-президента Януковича.

Є у списку і російські бізнесмени, кілька компаній, а також керівники угруповань "ДНР" та "ЛНР".