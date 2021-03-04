Основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил, почему не состоялся запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Маск. Он также анонсировал повторную попытку запуска прототипа SN10 в среду, 3 марта.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

По словам Маска, прерывание пуска прототипа Starship произошло из-за слишком строгих настроек параметров корабля. Компания исправит этот недостаток для новой попытки запуска.

"Увеличим предел тяги и переработанное топливо для очередной попытки полета сегодня", - заявил он.

Добавим, что во время трансляции попытки запуска прототипа Starship представитель SpaceX сказал, что повторный запуск корабля может состояться через два часа. У компании есть окно для испытаний до 2:00 ночи по киевскому времени.

Напомним, первая попытка запуска десятого прототипа Starship была неудачной. Корабль не поднялся в воздух, поскольку его запуск отменили сразу после зажигания двигателей.

Читайте также, прототип космического корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке. Через 5 минут после старта корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, и начал плавный спуск.

Кроме того, амбициозная межзвездная ракета Starship от компании Илона Маска SpaceX должна была отправиться в первый высотный полет. Пуск был отменен в связи с ошибкой на старте.

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