Этой ночью амбициозная межзвездная ракета Starship от компании Илона Маска SpaceX должна была отправиться в первый высотный полет. Но этого не случилось из-за ошибки перед стартом.

50-метровая ракета должна была вылететь с космодрома Бока-Чика, штат Техас. Прототип ракеты планировалось отправить на высоту 12,5 километров над поверхностью Земли, а затем безопасно посадить на стартовую площадку.

Этим маневром SpaceX должна была проверить штатную работу маршевых двигателей и возможность безопасной вертикальной посадки после полета.

Raptor auto-abort at T-1 second — SpaceX (@SpaceX) December 8, 2020

Старт намечался 9 декабря в 00:30 по киевскому времени. Однако за секунду до старта оператор дал экстренную команду прекратить процедуру запуска из-за обнаруженной неисправности двигателей.

Таким образом, испытательный полет был отменен на сутки. Очередная попытка старта Starship состоится после полуночи 10 декабря. За стартом космического корабля можно будет наблюдать онлайн во время трансляции на официальном канале YouTube Spacex.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров мира. В то же время в прошлом месяце ракета Илона Маска вывела на орбиту летающий домик.

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