Маршрут відображатиметься на екранах крісел, а стюарди у загальних рисах описуватимуть пункт призначення

В Австралії відкривають продаж квитків на так звані "загадкові рейси". Перельоти з невідомим пунктом призначення вигадала одна з авіакомпаній. Літатимуть із Сіднея, Мельбурна та Брисбена.

А ось куди - пасажири мають вгадати. Маршрут відображатиметься на екранах крісел, а стюарди у загальних рисах описуватимуть пункт призначення.

"Загадкові рейси" мають стимулювати внутрішні перельоти, поки кордони через пандемію залишаються закритими.