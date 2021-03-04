Австралійці запрошують туристів на авіаподорожі з невідомим пунктом призначення [ Редактировать ]
В Австралії відкривають продаж квитків на так звані "загадкові рейси". Перельоти з невідомим пунктом призначення вигадала одна з авіакомпаній. Літатимуть із Сіднея, Мельбурна та Брисбена.
А ось куди - пасажири мають вгадати. Маршрут відображатиметься на екранах крісел, а стюарди у загальних рисах описуватимуть пункт призначення.
"Загадкові рейси" мають стимулювати внутрішні перельоти, поки кордони через пандемію залишаються закритими.
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