На вулицях чергують нацгвардійці та медики

Загроза нового штурму. Американські конгресмени екстрено скасували призначене на сьогодні засідання. За даними розвідки, прихильники Дональда Трампа знову планують заворушення у Вашингтоні.

Незгодні з результатами виборів, зокрема прихильники теорії змови Qanon, вірять, що четвертого березня Трамп має скласти присягу, саме в цей день до 1933 року проходила інавгурація президента.

Відтак силовики посилили заходи безпеки у Капітолії та за кілька кварталів довкола. На вулицях чергують нацгвардійці та медики.