Конгрес США відмінив засідання через загрозу штурму [ Редактировать ]
Загроза нового штурму. Американські конгресмени екстрено скасували призначене на сьогодні засідання. За даними розвідки, прихильники Дональда Трампа знову планують заворушення у Вашингтоні.
Незгодні з результатами виборів, зокрема прихильники теорії змови Qanon, вірять, що четвертого березня Трамп має скласти присягу, саме в цей день до 1933 року проходила інавгурація президента.
Відтак силовики посилили заходи безпеки у Капітолії та за кілька кварталів довкола. На вулицях чергують нацгвардійці та медики.
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