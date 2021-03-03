На востоке Греции произошло мощное землетрясение, вызвавшее разрушение строений и зданий в самых близких населенных пунктах к эпицентру. Об этом сообщает местное издание Larissanet.

Подземные толчки землетрясение зафиксировали в 12:16 по местному времени, а его магнитуда доходила до 6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения был определен в 24 километрах к северо-западу от города Ларис и 21 километре от Эласона.

Отмечается, что наибольшее разрушение объектов было зафиксировано в селе Месохори. Там в одном из домов после обвала стены оказался заблокированным пожилой человек, в итоге он не пострадал. К тому же существенные повреждения получила местная церковь. Подземные толчки были подтверждены даже в столице - Афинах.

Читайте также, в Японии минимум 30 человек пострадали в результате землетрясения неподалеку префектуры Фукусима. Оно могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте.

Кроме того, в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о четырех погибших и 637 раненных в Маджене, а еще три человека погибли и два десятка были травмированы в соседнем районе Мамуджу.

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