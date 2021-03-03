К моменту вакцинации на территории Эмиратов имеется доступ к четырем препаратам от 3 производителей/ фото: Rg.ru

У жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. В настоящее время первую дозу вакцины получили 60% населения.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям ОАЭ заявило, что по состоянию на 3 марта 2021 года, в стране использовали 6 миллионов доз препарата для борьбы с COVID-19, таким образом, 3,6 миллионов граждан прошли иммунизацию.

При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета.

Отмечается, что к моменту вакцинации на территории Эмиратов имеется доступ к четырем вакцинам от коронавирусной инфекции: Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Спутник V. Известно, что численность населения ОАЭ составляет 9,5 миллионов человек.

Читайте также, В ВОЗ заявили, что вакцинация является единственным путем к достижению коллективного иммунитета, так как менее 10% населения планеты выработало антитела к коронавирусной инфекции. в некоторых густонаселенных городах около половины жителей переболели COVID-19 и у них выработались антитела.

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