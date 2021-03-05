На вакцинацию от коронавируса записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Запись в очередь вакцинации онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках - без проблем. На сегодня на вакцинацию записались 127 000 628 человек", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12481 прививки. Эти люди получили по одной дозе вакцины. За сутки вакцинировали 2913 человека.

Читайте также, Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

Кроме того, у жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. В настоящее время первую дозу вакцины получили 60% населения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.