Украинское общество и дальше продолжает жить под давлением укоренившихся гендерных стереотипов. Эти якоря тормозят развитие Украины в направлении построения гендерносбалансированного общества и, как следствие, устойчивого развития Украины. Такое мнение высказала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.

"Опрос, проведенный в конце февраля 2021 года социологической группой "Рейтинг", дает следующую картину: 75% украинцев склонны считать, что мужчина должен полностью обеспечивать семью, 64% считают, что главное призвание женщины – родить ребенка, 58% соглашаются с тем, что успешная карьера важнее для мужчин, нежели для женщин. В то время как мировые исследования показывают, что участие женщины в процессах принятия решений имеет выраженный положительный эффект. И если внимание женщин направлено на социальную сферу, здравоохранение и образование, фокус мужчин больше направлен на «силовой блок». Для устойчивого развития государства определённо нужен баланс", - подчеркнула народный депутат.

Юлия Левочкина обратила внимание, что до карантинных ограничений многим странам удавалось уверенно двигаться к достижению гендерного равенства. Однако пандемия COVID-19 наложила свой отпечаток. Учитывая, что женщины составляют 70% сотрудников социальной сферы и сферы здравоохранения, в кризисный момент женщины оказались на передовой. Также увеличилась нагрузка по выполнению домашних обязанностей. И это все на фоне частых случаев урезания заработной платы.

"Вместе с тем, в кризисных моментах часто кроются новые возможности. Считаю, что в сложившейся ситуации также можно почерпнуть новые возможности и предпринять ряд мер, направленных на искоренение гендерного неравенства на международном национальном уровнях", – поделилась политик.

"Одним из шагов для построения в Украине гендерносбалансированного общества должно стать активное вовлечение молодого поколения девочек в процессы принятия решений. Помочь девочкам расправить крылья, поверить в себя и проявить свои лидерские способности сегодня – означает высокий процент участия женщин в процессах принятия решений завтра", - резюмировала Юлия Левочкина.

В канун 8 марта Юлия Лёвочкина поздравила украинских женщин и призвала верить в свои силы и возможности вне зависимости от обстоятельств.

Напомним, Girl2Leader Ukraine является частью всемирной кампании Girl2Leader, действующей под эгидой Глобального форума женщин-политических лидеров (Women Political Leaders Global Forum). Глобальный форум WPL - это объединение женщин из большинства стран мира, занимающих высшие государственные должности. В Украине Girl2Leader Ukraine действует с 2018 года под патронатом Посла кампании, народного депутата Украины Юлии Лёвочкиной.