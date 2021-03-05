Tesla не лише організує процес видобутку й виробництва металу, а й приведе його до екологічних стандартів

Tesla видобуватиме нікель із родовища в Новій Каледонії. Метал потрібен для виготовлення літіумних батарей електрокарів. Але на ринку він зараз дефіцитний, тому й ціни торік зросли на чверть до 16 тисяч за тонну.

Нова Каледонія, що є заморською територією Франції, четверта у світі за обсягами видобутку нікелю.

Tesla не лише організує процес видобутку й виробництва металу, а й приведе його до екологічних стандартів.