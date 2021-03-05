Oppo стал крупнейшим производителем смартфонов в Китае [ Редактировать ]
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В 2021 году производитель смартфонов Oppo неожиданно вырвался вперед и стал крупнейшим производителем смартфонов в Китае, обойдя своих конкурентов в лице Huawei, Xiaomi и Vivo, сообщает Counterpoint. Как так получилось?
Отчеты показали, что в январе 2021 года Oppo владела 21% рыночной доли в стране. Vivo подошла вплотную к показателю в 20%. Примечательно, что Huawei опустилась на третье место, вместе с Apple и Xiaomi. Все три фирмы сейчас занимают по 16% рынка каждая.
Падение Huawei оказалось очень резким. Во II квартале 2020 года ей принадлежало 46% китайского рынка – страна оставалась оплотом для фирмы.
Однако с III квартала 2020 года популярность пошла на убыль, снизившись с 30% в IV квартале 2020 года до нового низкого уровня в начале этого года. Торговая война США и Китая отразилась санкциями в сторону Huawei, которые вынуждены были продать свое подразделение Honor, чем резко снизило свою долю рынка в Поднебесной.
Рейтинг популярности смартфнов Oppo в Китае
Oppo, в свою очередь, стремительно растет на местном уровне. Согласно Counterpoint, продажи в Китае выросли на 33% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исследовательская компания также предполагает, что Oppo занимала всего 16% рынка в стране в IV квартале 2020 года и уступала Vivo.
Частично успех Oppo объясняется в принятии стратегии, подобной Huawei. Компания сейчас играет в тех сегментах, которые покинул ее соперник.
Oppo Reno 5
Серия Reno 5 дают потенциальным покупателям достойные замены устройств среднего уровня, коим славились Huawei. И, несмотря на некоторые недостатки, смартфоны обладают очень хорошей аппаратной начинкой, умными технологиями, 5G модулем и длительным временем автономной работы.
Бюджетный диапазон Oppo поддерживается серией A, а конкуренцию флагманам составляет серия Find X3.
Huawei из-за нехватки чипов больше не может конкурировать с новыми игроками на всех фронтах. Компания возлагает надежды исключительно на продукты премиум-класса, такие как складываемый Mate X2 и предстоящую серию Huawei P50.
Ранее podrobnosti.ua составляли рейтинг ТОП-10 лучших смартфонов 2020 года с мощными батареями.
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