В 2021 году производитель смартфонов Oppo неожиданно вырвался вперед и стал крупнейшим производителем смартфонов в Китае, обойдя своих конкурентов в лице Huawei, Xiaomi и Vivo, сообщает Counterpoint. Как так получилось?

Отчеты показали, что в январе 2021 года Oppo владела 21% рыночной доли в стране. Vivo подошла вплотную к показателю в 20%. Примечательно, что Huawei опустилась на третье место, вместе с Apple и Xiaomi. Все три фирмы сейчас занимают по 16% рынка каждая.

Падение Huawei оказалось очень резким. Во II квартале 2020 года ей принадлежало 46% китайского рынка – страна оставалась оплотом для фирмы.

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Однако с III квартала 2020 года популярность пошла на убыль, снизившись с 30% в IV квартале 2020 года до нового низкого уровня в начале этого года. Торговая война США и Китая отразилась санкциями в сторону Huawei, которые вынуждены были продать свое подразделение Honor, чем резко снизило свою долю рынка в Поднебесной.

Рейтинг популярности смартфнов Oppo в Китае

Oppo, в свою очередь, стремительно растет на местном уровне. Согласно Counterpoint, продажи в Китае выросли на 33% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследовательская компания также предполагает, что Oppo занимала всего 16% рынка в стране в IV квартале 2020 года и уступала Vivo.

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Частично успех Oppo объясняется в принятии стратегии, подобной Huawei. Компания сейчас играет в тех сегментах, которые покинул ее соперник.

Oppo Reno 5

Серия Reno 5 дают потенциальным покупателям достойные замены устройств среднего уровня, коим славились Huawei. И, несмотря на некоторые недостатки, смартфоны обладают очень хорошей аппаратной начинкой, умными технологиями, 5G модулем и длительным временем автономной работы.

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Бюджетный диапазон Oppo поддерживается серией A, а конкуренцию флагманам составляет серия Find X3.

Huawei из-за нехватки чипов больше не может конкурировать с новыми игроками на всех фронтах. Компания возлагает надежды исключительно на продукты премиум-класса, такие как складываемый Mate X2 и предстоящую серию Huawei P50.

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