Полный аккумулятор за 20 минут: представлена сверхбыстрая проводная зарядка (видео) [ Редактировать ]
Компания Oppo представила новую сверхбыструю проводную зарядку для мобильных телефонов мощностью 125 ватт. Новая зарядка сможет полностью зарядить разряженный "мобильник" с аккумулятором 4000 миллиампер-часов за 20 минут. Для зарядки на 41% понадобится всего пять минут.
Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m— OPPO (@oppo) July 15, 2020
Также компания Oppo представила технологию беспроводной зарядки AirVOOC мощностью 65 ватт. Эта мощность сравнима с самыми быстрыми проводными зарядками. Полная зарядка телефона займет 30 минут.
Today we’re not just announcing one flash charge innovation breakthrough. 😮— OPPO (@oppo) July 15, 2020
This is 65W AirVOOC wireless charging. 💨 #FlashForward pic.twitter.com/ocWJssYqKH
Производитель пока не сообщил, какие устройства будут поддерживать новые зарядки.
В Амстердаме спустили на воду первую электрическую зарядку для лодок.
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