Компания Oppo представила новую сверхбыструю проводную зарядку для мобильных телефонов мощностью 125 ватт. Новая зарядка сможет полностью зарядить разряженный "мобильник" с аккумулятором 4000 миллиампер-часов за 20 минут. Для зарядки на 41% понадобится всего пять минут.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m