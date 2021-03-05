Чим дорожчі гроші, тим менша інфляція. У Нацбанку підвищили облікову ставку до шести з половиною відсотків, аби стримати - стрибок цін!

То що зараз із цінниками в магазинах та на ринках? І чи справді в країні - тотальне подорожчання? Ірина Розова - прицінювалась.

Інфляція розгулялася! І її примхи на собі вже відчули українці! Злетіли ціни на продукти...

Хліб, яйця крупи, молочні продукти все подорожчало.

Сахар был по 18, сейчас уже 24,9. Мясо подорожало - фарш был куриный 70 гривен, сейчас 97. Я пью сок натуральный, я пью - стаканчик был 30 гривен, сейчас уже 35. На молочных и на мясных пенсионеру очень тяжело, очень ну вот добавят пенсию, будем смотреть какая пенсия. Да в принципе все, и овощи, и фрукты заметно даже по супермаркетам, которые в городе.

Раніше наша корзина продуктова складалася з десь 300-350 гривнів на день, зараз 500-550.

Потім здорожчало й пальне.

За последние пару месяцев на две, на три гривны в среднем тратится в неделю на 150-200 гривен больше. На газу езжу. Гривен на пять поднялось, на три, на четыре раньше на 200 гривен заправлял 15 литров, сейчас 12 на три литра, на сорок гривен считайте линяем каждый день.

І так стрімко ціни в Україні не зростали з 2015. Хоча пік був саме тоді, аж 43 відсотки! І, здавалося б, за останні п'ять років ситуацію більш-менш стабілізували. 2020 Україна закінчила з показником у 5 процентів. Та вже на початку року, і виною тому, коронакриза - ціни наче шалені поповзли вгору.

І щоб їх стримати Нацбанк збільшив облікову ставку. Вперше за два з половиною роки. З шести до 6,5 відсотків. Це означає, що для комерційних банків гроші тепер подорожчали. І як наслідок - дорожчими вони стали і для бізнесу.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Любе підприємство використовує кредити, аби наситити свої обороти обіговим капіталом, або скажімо вирішити якісь там стратегічні проблеми, пов'язані з оновленням виробництва, тобто сьогодні бізнесу без кредитів не існує.

А дорожчі кредити загасять запал українських підприємців. Ставка у шість із половиною відсотків - не межа.

Юрій Гелетій, заступник голови Національного банку України:

Національний банк готовий до більш рішучого підвищення облікової ставки для обмеження фундаментального інфляційного тиску, стабілізації очікувань та переведення інфляції до цілі. Національний банк залишаєтья відданий своєму обов'язку і досягненні цілі інфляції, тому гуманітарна політика й надалі спрямовується на попередження інфляційного сплеску, який може бути контрпродуктивним для економічного розвитку країни.

Максимально, за прогнозами експертів, ставка НБУ до кінця року може сягнути десяти відсотків. Та позитиву від цього сама економіка - кажуть аналітики - в часи світової коронакризи не отримає. А, навпаки, загальмується разом з інфляцією.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Тут напевно вартує порівняти ставку рефінансування НБУ з ставкою рефінансування федеральною резервною системою Сполучених штатів Америки або Європейського Центробанку, так от ставка рефінансування у цих поважних установах - ноль це в них називається кількісне пом'якшення. Вони для того, щоб сприяти підвищенню економіки після пандемії роблять ставку рефінансування ноль. А по деяких видах операцій, вона навіть від'ємна. Весь світ сьогодні насичує свої економіки грошами, ну Україна пішла трішки інакшим шляхом.

Пік інфляції в Україні анонсують на середину року. І це розрахунки Нацбанку. Водночас прискорити її темпи може третій локдаун і турбулентність на світових ринках. А от уповільнити новий урожай і стратегія НБУ.