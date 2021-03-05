Польские пограничники не пропустили рейсовый автобус из Украины после того, как один из пассажиров признался, что у него положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Польши.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". Во время пограничной проверки пассажиров автобуса один мужчина сообщил, что у него положительный результат теста на COVID-19. При этом он уверял, что чувствует себя хорошо, у него нет симптомов и, по его мнению, нет причин отменять поездку.

Пограничники экстренно изолировали автобус, чтобы пассажиры не могли контактировать с другими путешественниками, пересекающими границу. Всем пассажирам автобуса отказали во въезде в Польшу, поскольку они могут представлять угрозу для здоровья населения.

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После этого автобус с 26 пассажирами (25 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы) вернулся на территорию Украины.

Польские власти сообщают, что границе Республики, которая также является внешней границей Евросоюза, действуют карантинные ограничения, связанные с предотвращением распространения COVID-19. В Польшу не пускают без отрицательного теста на SARS-CoV-2, сданного не более, чем 48 часов назад.

Ранее сообщалось, что проживающие на территории Польши украинцы смогут бесплатно получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации.