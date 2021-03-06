Юлия Джима отстала от норвежки Тириль Экхофф всего на 9,3 секунды Источник: biathlon.com.ua

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском городе Нове Место, украинка Юлия Джима показала второй результат в женской спринтерской гонке.

На дистанции 7,5 км 30-летняя киевлянка отстала от победительницы норвежки Тириль Экхофф всего на 9,3 секунды и закрыла все 10 мишеней, не допустив ни одного промаха.

Тириль Экхофф преодолела дистанцию в 7,5 км за 18 минут 48,4 секунды, и допустила 1 промах на двух огневых рубежах. Норвежка выиграла пятую спринтерскую гонку подряд: четыре - на этапах Кубка мира и одну - на чемпионате мира.

"Бронза" у итальянки Лизы Виттоцци (+15,0; 0).

Спринт. Женщины:

1. Тирил Экхофф (1+0) 18:48,4

2. Юлия Джима (0+0) +9,3

3. Лиза Виттоцци (0+0) +15,0

Другие наши девчата показали такие результаты:

Дарья Блашко - 16 (1 промах, +45,5 сек.);

Анастасия Меркушин - 22 (1, +1.05,9);

Елена Пидгрушная - 34 (3, +1.29,2);

Валентина Семеренко - 40 (2, +1.45,8).

Всего на дистанцию вышли 106 биатлонисток.

В Кубке наций наша команда закрепилась на 7-й строчке.

У нашей олимпийской чемпионки-2014 это "серебро" – второе личное в сезоне 2020/2021. Напомним, Юлия Джима стала второй в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.