Юлия Джима завоевала "серебро" Кубка мира по биатлону (видео) [ Редактировать ]
Источник: biathlon.com.ua
На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском городе Нове Место, украинка Юлия Джима показала второй результат в женской спринтерской гонке.
На дистанции 7,5 км 30-летняя киевлянка отстала от победительницы норвежки Тириль Экхофф всего на 9,3 секунды и закрыла все 10 мишеней, не допустив ни одного промаха.
Тириль Экхофф преодолела дистанцию в 7,5 км за 18 минут 48,4 секунды, и допустила 1 промах на двух огневых рубежах. Норвежка выиграла пятую спринтерскую гонку подряд: четыре - на этапах Кубка мира и одну - на чемпионате мира.
"Бронза" у итальянки Лизы Виттоцци (+15,0; 0).
Спринт. Женщины:
1. Тирил Экхофф (1+0) 18:48,4
2. Юлия Джима (0+0) +9,3
3. Лиза Виттоцци (0+0) +15,0
Другие наши девчата показали такие результаты:
- Дарья Блашко - 16 (1 промах, +45,5 сек.);
- Анастасия Меркушин - 22 (1, +1.05,9);
- Елена Пидгрушная - 34 (3, +1.29,2);
- Валентина Семеренко - 40 (2, +1.45,8).
Всего на дистанцию вышли 106 биатлонисток.
В Кубке наций наша команда закрепилась на 7-й строчке.
У нашей олимпийской чемпионки-2014 это "серебро" – второе личное в сезоне 2020/2021. Напомним, Юлия Джима стала второй в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
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