В чешском городе Нове Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону Источник: IBU

4 марта в чешском городе Нове Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. Эстафету Кубка мира выиграли шведки: Ханна Эберг на последних метрах в борьбе за золотую медаль обошла белоруску Елену Кручинкину. Третьими стали россиянки.

Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной, Елены Пидгрушной - заняла четвертое место. Однако после гонки нашу команду дисквалифицировали. Как оказалось, Юлия Джима и Анастасия Меркушина нарушили правила при передаче эстафеты.

Уже после финиша наша команда подала протест, мотивируя это тем, что прикосновение к прикладу Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты. Протест был удовлетворен, и укранкам вернули заслуженное четвертое место.

Эстафета. Женщины:

1. Швеция (0+6) 1:03:26,6

2. Беларусь (0+9) +1,2

3. Франция (1+8) +27,8

4. Украина (1+10) +28 7

5. Норвегия (1+10) +40,0

6. США (0+7) +40,1

Завтра восьмой этап Кубка мира продолжится мужской эстафетой.

Напомним, что недавно Анастасия Меркушина завоевала "серебро" чемпионата Европы по биатлону.