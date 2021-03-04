Украинки пришли четвертыми в эстафете на Кубке мира по биатлону [ Редактировать ]
Источник: IBU
4 марта в чешском городе Нове Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. Эстафету Кубка мира выиграли шведки: Ханна Эберг на последних метрах в борьбе за золотую медаль обошла белоруску Елену Кручинкину. Третьими стали россиянки.
Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной, Елены Пидгрушной - заняла четвертое место. Однако после гонки нашу команду дисквалифицировали. Как оказалось, Юлия Джима и Анастасия Меркушина нарушили правила при передаче эстафеты.
Second exchange women relay— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
1. 🇳🇴 @TirilEckhoff ➡ Lien
2. 🇫🇷 Braisaz-Bouchet ➡ C. Chevalier
3. 🇺🇦 Dzhima ➡ Merkushynahttps://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/OrwCyeyl71
Уже после финиша наша команда подала протест, мотивируя это тем, что прикосновение к прикладу Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты. Протест был удовлетворен, и укранкам вернули заслуженное четвертое место.
Эстафета. Женщины:
1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
2. Беларусь (0+9) +1,2
3. Франция (1+8) +27,8
4. Украина (1+10) +28 7
5. Норвегия (1+10) +40,0
6. США (0+7) +40,1
Завтра восьмой этап Кубка мира продолжится мужской эстафетой.
Напомним, что недавно Анастасия Меркушина завоевала "серебро" чемпионата Европы по биатлону.
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