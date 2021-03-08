У Києві затримали поліцейську підозрювану у вбивстві [ Редактировать ]
Столичні правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Злочин стався напередодні вночі у Дарницькому районі. На проспекті Бажана перехожі знайшли тіло жінки із численними ножовими пораненнями. Виявилося, що вона була старшим інспектором Департаменту кіберполіції.
Після допиту свідків, оперативники вийшли на підозрювану. За даними слідства, вони із загиблою товаришували - тому вважають, що злочин стався з особистих мотивів.
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