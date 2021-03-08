Знову смерть у столиці. Зранку в парку Партизанської Слави у Дарницькому районі знайшли тіло жінки. Хто вона - ще не з'ясували. За однією з версій слідства, померла через передозування ліками.

Нагадаємо: напередодні в цьому ж районі на проспекті Бажана перехожі знайшли тіло жінки з ножовими пораненнями. Виявилося, вона була старшим інспектором Департаменту кіберполіції. Після допиту очевидців, оперативники вийшли на підозрювану - та, за даними слідства, товаришувала із загиблою. Сьогодні правоохоронці затримали ймовірну вбивцю.