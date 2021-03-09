"Світова кіберкриза". Так уже зараз називають те, що відбувається з комп'ютерами сотень тисяч компаній по всьому світу. У програмному забезпеченні Microsoft хакери знайшли вразливість і тепер намагаються заразити якомога більше мереж - доки програми не оновили.

До чого тут Пекін? І як Сполучені Штати покарають за кібернапади Росію?

Жертв уже зараз близько 100 тисяч! Але за прогнозами, щонайменше чверть мільйона комп'ютерів по всьому світу вже можуть бути заражені. А все через недбалість Microsoft. Хакерське угруповання, що називає себе Hafnium, знайшло вразливі місця (а інші кажуть - просто викрало паролі) програмного забезпечення Exchange Server, розробленого для обміну повідомленнями і корпоративної комунікації. Після зламу - встановлювали вірус, який дозволяє з будь-якої точки світу заходити на сервер атакованої компанії. Дає повний контроль! І таким чином кіберзлочинці отримали доступ до файлів та @-мейлів величезної кількості організацій та бізнесів.

Ситуація така серйозна, що тут, у Вашингтоні, створили групу на найвищому рівні - для реагування. Кажуть: серед жертв нападів є мерії американських міст, але на цей момент немає свідчень, що постраждали федеральні відомства і великі оборонні корпорації. Утім, і Міністерство внутрішньої безпеки, і Пентагон, стурбовані тим, що зупинити злами надзвичайно складно - таким безпрецедентним є масштаб подій. Один з чиновників уже порівняв ситуацію з пандемією коронавірусу - тільки в даному випадку вірус комп'ютерний і атакує не людину, а мережі.

У зламах звинувачують Китай, хоч у Піднебесній і спростовують свою причетність. Але у Вашингтоні кажуть, що китайські хакери самостійно не працюють - їх контролює держава. Власне, як і потужні хакерські угруповання з Росії, що зазвичай пов'язані з ФСБ чи ГРУ. Торік у березні вони заразили вірусом програмне забезпечення фірми SolarWinds, яке звантажили тисячі клієнтів компанії. А от серед них якраз були й американські урядові організації, і чотири сотні найбільших американських корпорацій.

Увесь цей рік тривало розслідування. І зараз США готові помститися. New York Times з посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляє, що протягом найближчих трьох тижнів Вашингтон вчинить кібератаки на внутрішні мережі російської влади. Видання пише, що американські контрудари не будуть очевидними, проте їх організують так, щоб відчули і російські військові, і російська розвідка, і Кремль.

Очікується, що ці кібератаки доповнять ще й економічними санкціями проти Федерації. А Байдену доведеться тепер боротися не тільки з ковідом (що для нової команди - пріоритет), а й посилювати захист урядових комп'ютерних мереж, щоб запобігти майбутнім нападам на Америку через всесвітню павутину.